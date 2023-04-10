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Владимир Кузьмичёв: «Спартак» должен взять второе место в РПЛ

Владимир Кузьмичёв: «Спартак» должен взять второе место в РПЛ
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Бывший заместитель генерального директора московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о своей бывшей команде. Он считает, что клуб займёт второе место по итогам чемпионата России.

«Спартак» должен взять второе место. У команды качество игроков выше, чем у «Ростова». В команде Карпина слишком много молодых ребят. Хочется узнать, какие шаги сделает Абаскаль, чтобы вытащить команду из неприятной серии. Если у него это получится, то мы поймём, что это квалифицированный тренер. Думаю, что по итогам сезона «Спартак» окажется на втором месте», – приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 22 матчах. «Динамо» находится на шестом месте, набрав 36 очков.

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