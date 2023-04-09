Бердыев снова проиграл: «Крылья Советов» прервали серию без побед

«Сочи» и «Крылья Советов» ужасно возобновили сезон после зимней паузы. Команда Курбана Бердыева до 22-го тура проиграла два матча из четырёх в чемпионате, а самарцы набрали одно очко в четырёх играх. Из-за неудачной серии в чемпионате и Кубке России «Крылья» почти в полном составе сходили в Москве в церковь. И в первом же матче после этого победили!

Первый тайм прошёл в равной борьбе. «Сочи» нанёс почти в два раза меньше ударов по воротам «Крыльев Советов», но зато трижды пробил в створ. На 12-й минуте было очень опасно: Кирилл Заика подключился по флангу и сделал подачу в штрафную, где Владислав Сарвели выпрыгнул и пробил головой. Иван Ломаев спас команду в классном прыжке. «Крылья Советов» ни разу не пробили в створ после 11 попыток за первый тайм, а единственный опасный момент у гостей организовал Александр Коваленко. Мяч после его удара прошёл чуть выше перекладины.

Сразу после перерыва «Крылья Советов» дважды пробили в створ за пять минут. Если с первым «выстрелом» Фернандо Костанцы Денис Адамов справился, то удар Ильи Гапонова не отразил – 0:1. Экс-защитник «Спартака» резко пробил по воротам, не дав Сергею Терехову спасти ворота.

«Сочи» не помогла даже четверная замена на 64-й минуте. Бердыев убрал с поля Сарвели, Бурмистрова, Заику и Кравцова и выпустил Макарчука, Джорджевича, Жоаозиньо и Цаллагова. На 73-й минуте «Крылья Советов» забили второй: Фернандо Костанца отправил мяч головой в сетку после передачи Юрия Горшкова. Все три гола в России защитник самарцев забил головой.

В оставшееся время у «Сочи» попытался спасти матч Кристиан Нобоа. Эквадорец, которому сегодня исполнилось 38 лет, распечатал ворота «Крыльев Советов» – 1:2. Он забил 11-й гол в текущем сезоне.

И всё-таки «Сочи» не спасся. «Крылья» одержали победу со счётом 2:1. Теперь у самарцев 24 очка в турнирной таблице, но они остаются на 12-м месте. «Сочи» – на девятой позиции. В следующем туре волжане примут «Химки», а южане сыграют дома с «Краснодаром». Владимир Писарский продлил безголевую серию в чемпионате до пяти матчей. На его счету весной три мяча в Кубке России и ноль — в РПЛ.