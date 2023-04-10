Видеообзор исторического разгрома в матче Второй лиги «Форте» — «Ессентуки». Счёт — 15:0

В субботу, 8 апреля, в матче 23-го тура группы 1 российской Второй лиги встречались «Форте» и «Ессентуки». Команды играли на стадионе «Форте Арена» в Таганроге. Хозяева выиграли со счётом 15:0.
Данный результат стал самой крупной сухой победой в истории российского футбола и повторением самой крупной разницы мячей. Отметим, что в 2001 году команда «Краснодар-2000» обыграла «Локомотив-Тайм» со счётом 16:1.
Четыре футболиста «Форте» оформили по хет-трику: Пётр Володкин, Никита Муромский, Дмитрий Лаврищев и Шамиль Саадуев. Ещё по мячу забили Егор Могилёв, Идрис Муслуев и Роман Романов.
Видео доступно в сообществе «Форте» Таганрог ВКонтакте. Права на видео принадлежат РФС.
«Форте» занимает пятое место в турнирной таблице группы 1 Второй лиги, набрав 40 очков после 23 матчей. «Ессентуки» (5) находятся на последнем, 14-м месте.
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