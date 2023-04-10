Гендиректор «Зенита»: «Ростов» пытается наступать нам на пятки, надо сыграть как в Москве

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче 22-го тура РПЛ (2:1), отметив гол колумбийского нападающего команды Матео Кассьерры, а также сконцентрировав внимание на следующей игре с «Ростовом» в Ростове-на-Дону.
«В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков «Зенита» с победой. Очень непростой соперник. Что мы «любим» пропускать в первом тайме — это проявилось, но потом доминировали, много моментов создали. Во втором тайме, считаю, у соперника не было моментов, только после второго гола начали огрызаться. Контроль над мячом, атаки — этого было больше у «Зенита». И, конечно, потрясающий гол Кассьерры. Многие спрашивали: когда же он забьёт? Он забил!
Очень важная победа, но следующая игра в Ростове‑на‑Дону не менее важная. «Ростов» пытается наступать нам на пятки. Надеюсь, игру там проведём так же эффективно, как в Москве», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».
- 10 апреля 2023
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