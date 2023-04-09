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Артём Дзюба не пожал руку Сергею Семаку после матча «Локомотив» — «Зенит», 9 апреля 2023 — причины, конфликт, видео

Дзюба не стал пожимать руку Семаку. Но получил в ответ «приветик» от бразильцев «Зенита»
Константин Кринский
Артём Дзюба не пожал руку Сергею Семаку
Аудио-версия:
Комментарии
Артём сказал, что не видел тренера. Но, вполне возможно, это не так.

«Локомотив» дома проиграл «Зениту» (1:2) в матче 22-го тура РПЛ. Самое интересное случилось после финального свистка. Нападающий хозяев Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру гостей Сергею Семаку, а Малком и Клаудиньо ответили форварду на едкое замечание.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Глушенков – 26'   1:1 Вендел – 40'   1:2 Кассьерра – 77'

«Локомотив» неплохо начал встречу с чемпионом. В частности, Дзюба выглядел свежо и осложнял жизнь обороне соперника, но надолго экс-игрока «Зенита» не хватило. Большую часть матча он был незаметен: ни одного удара по воротам Михаила Кержакова, 55% точных передач, 45% выигранных единоборств. Мягко говоря, не фонтан.

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После финального свистка футболисты обеих команд, как обычно, пошли благодарить друг друга за проведённую встречу. Семак не остался в стороне и тоже вышел на поле, чтобы похвалить своих и подбодрить чужих. Учитывая накалённые отношения с Дзюбой, о чём стало известно после интервью Артема Нобелю Арустамяну, рукопожатия тренера и футболиста ждали если не все, то многие.

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Но рукопожатия не случилось! Семак пошёл в сторону Дзюбы, но тот, увидев специалиста, отвернулся и продолжил движение в противоположном направлении – в сторону раздевалки. А Сергей Богданович махнул на происходящее рукой. В прямом смысле слова.

Права на видео принадлежат РФС.

Комментарии не заставили себя ждать. На послематчевой пресс-конференции тренер прокомментировал эпизод так: «Что подумал, когда Дзюба не пожал мне руку? Ничего. Это его абсолютно желание. Был бы не против, чтобы он три забил, а мы бы выиграли 4:3. Отношение у меня ко всем хорошее, а у каждого отношение ко мне своё».

Семак как всегда по-философски оценил эпизод и не стал накалять обстановку. Дзюба тоже прокомментировал ситуацию: «Почему не пожал руку Семаку? Просто не увидел его».

Ответ футболиста кажется немного странным, учитывая, что на видео отчётливо видно, что он повернул голову в сторону тренера, когда оба находились на поле. Удивился и Семак, который прокомментировал реплику игрока.

Сергей Семак
Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

«Не увидел — ничего страшного. Устал, наверное. Дзюба видел меня? Может, устал… Это же не моя проблема. Дзюба обиделся на меня? Я не понимаю и абсолютно не знаю почему. Надо спросить у Артёма. Если устал, значит, устал. Я благодарен каждому игроку и рад за каждого, кто у нас играл».

Также Дзюбе на фразу про «Зенит» Рио-де-Жанейро» ответили лидеры команды Малком и Клаудиньо. Первый припомнил Дзюбе эти слова и напомнил, что питерцы только что взяли три очка – ну и чтобы Артём не горячился.

ВИДЕО

Второй продолжил тренд, указав на поле «РЖД-Арены» со словами Here is Rio de Janeiro («Рио-де-Жанейро здесь» – по-русски. – Прим. «Чемпионата»).

ВИДЕО

Благодаря победе над «Локомотивом» «Зенит» оторвался от преследующего его «Ростова» на 10 очков, но у южан игра в запасе. Железнодорожники же прервали свою победную серию и остались на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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