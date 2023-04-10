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Минспорта опубликовало рейтинг самых массовых видов спорта в России

Минспорта опубликовало рейтинг самых массовых видов спорта в России
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Министерство спорта РФ опубликовало рейтинг видов спорта по количеству занимающихся человек. Рейтинг по итогам 2022 года выложен на официальном сайте ведомства.

Первое место занял футбол. Этим видом спорта в России занимаются 3 337 298 человек. На втором месте оказалось плавание (2 554 606 человек). Тройку самых массовых видов спорта замкнул волейбол (2 497 396 человек).

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Футбол – 3 337 498 человек
2. Плавание – 2 554 606
3. Волейбол – 2 497 396
4. Лёгкая атлетика – 1 961 474
5. Баскетбол – 1 791 946
6. Фитнес-аэробика – 1 718 062
7. Лыжные гонки – 1 106 534
8. Вело- и пешие маршруты – 1 089 148
9. Шахматы – 1 015 957
10. Настольный теннис – 892 491

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