Минспорта опубликовало рейтинг самых массовых видов спорта в России

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Министерство спорта РФ опубликовало рейтинг видов спорта по количеству занимающихся человек. Рейтинг по итогам 2022 года выложен на официальном сайте ведомства.

Первое место занял футбол. Этим видом спорта в России занимаются 3 337 298 человек. На втором месте оказалось плавание (2 554 606 человек). Тройку самых массовых видов спорта замкнул волейбол (2 497 396 человек).

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Футбол – 3 337 498 человек

2. Плавание – 2 554 606

3. Волейбол – 2 497 396

4. Лёгкая атлетика – 1 961 474

5. Баскетбол – 1 791 946

6. Фитнес-аэробика – 1 718 062

7. Лыжные гонки – 1 106 534

8. Вело- и пешие маршруты – 1 089 148

9. Шахматы – 1 015 957

10. Настольный теннис – 892 491