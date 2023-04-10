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Sozcu: «Газпром» подпишет пятилетнее соглашение с «Бешикташем» на € 60 млн

Sozcu: «Газпром» подпишет пятилетнее соглашение с «Бешикташем» на € 60 млн
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Российская компания «Газпром» подпишет пятилетнее спонсорское соглашение с турецким клубом «Бешикташ». Об этом сообщает Sozcu.

По новому контракту «Бешикташ» получит € 60 млн за передачу прав на название стадиона в течение трёх лет. Сумма за следующие два года будет согласована по истечении первых трёх лет. Сообщается, что президент «Бешикташа» на следующей неделе посетит Россию по приглашению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

Ранее в 2007–2022 годах «Газпром» являлся спонсором немецкого «Шальке», но затем сотрудничество было прекращено из-за политической ситуации.

«Бешикташ» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Турции нынешнего сезона, отставая от «Галатасарая», сыгравшего на один матч меньше, на восемь очков.

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