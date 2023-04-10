Бышовец не исключает, что Бердыев может вернуться в «Рубин»

Российский тренер Анатолий Бышовец ответил на вопрос о возможности перехода экс-наставника «Сочи» Курбана Бердыева в казанский «Рубин».

«Этого нельзя исключать. Его работа в «Рубине» и те условия, в которых ему приходилось там работать, действительно себя оправдывали. В клубе с ним хорошо знакомы, прекрасно понимают, в какой футбол будет играть «Рубин» в случае его назначения. Другой вопрос, готовы ли они пойти на этот шаг. Если готовы, то в скором времени мы его там увидим в третий раз», — сказал Бышовец RT.

Бердыев возглавил «Сочи» зимой. Он был уволен после поражения (1:2) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Специалист тренировал «Рубин» в 2001–2013 и 2017–2019 годах.