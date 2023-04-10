Бышовец: причины увольнения Бердыева из «Сочи» — отсутствие результата и качество игры

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Причины увольнения Бердыева из «Сочи» — отсутствие результата и качество игры. У него было достаточно времени на подготовку. Здесь речь идёт об управлении, о выборе тактики, об организации игры. Это в первую очередь влияет на результат. Я не могу сказать, что отставка Бердыева прямо уж закономерна. Но когда приходишь в команду, которая находится в кризисной ситуации, ты должен понимать, с чем тебе придётся столкнуться в работе. Права на ошибку тут нет.

Я сам сталкивался с такими ситуациями, работая в разных клубах. И остальные тренеры должны это понимать. Это работа сапёра. Тут должна быть идея, которая имеет силу действия, чтобы объединить команду в трудный момент. У Курбана Бекиевича это не получилось. Притом что по составу «Сочи» ненамного изменился, добиваясь результатов. Были же серебряные медали, когда команду тренировал Владимир Федотов — он был там режиссёром и дирижёром. Поэтому команда демонстрировала качественный футбол. И игроки были заряжены. Как мы видим, контратакующий и защитный футбол Бердыева пришёлся игрокам «Сочи» не по зубам или не по вкусу», — сказал Бышовец RT.