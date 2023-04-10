Ещё одному бразильцу из «Зенита» могут выдать российский паспорт

Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о возможности получения российского паспорта полузащитником Густаво Мантуаном.
«Может быть, Густаво Мантуан захочет получить российский паспорт. Эта тема спокойно развивается с ним. Понимаете же, это всё исходит от желания самого футболиста. Ему очень нравится Россия, как и другим бразильцам. Мантуан очень доволен здесь.
Существует большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он – хороший футболист. Густаво – молодой и талантливый игрок. Он принёс большую пользу нашей команде. Он забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу.
Мы довольны Густаво, а он доволен всем в клубе. Он помогает нашей команде забирать важные очки. Но на его позицию действительно большая конкуренция. Малком, Мостовой, Клаудиньо – все они могут играть на его позиции. Но то время, которое он получает, проводит с максимальной пользой для клуба, доказывает, что заслуживает играть, попадать в состав», – приводит слова де Оливейры «Спорт день за днём».
Мантуан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» 29 июня 2022 года на правах аренды. На счету бразильца в текущем сезоне четыре гола и одна результативная передача в 23 матчах во всех турнирах.
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