Агент полузащитника «Зенита» Мантуана рассказал о сроках восстановления игрока от травмы

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы хавбека «Зенита» Густаво Мантуана высказал мнение, что футболист, накануне получивший небольшое повреждение, вскоре должен вернуться к тренировкам.

«У Мантуана небольшая травма. Он пропустит пять дней», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мантуан пропустил последнюю тренировку команды накануне матча с «Локомотивом» и не полетит в Москву на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится 9 апреля. В текущем сезоне РПЛ полузащитник «Зенита» провёл 16 матчей в чемпионате, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

«Зенит» лидирует в РПЛ, после 21 матча в активе команды Сергея Семака 51 очко.