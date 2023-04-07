Агент полузащитника «Зенита» Мантуана рассказал о сроках восстановления игрока от травмы
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы хавбека «Зенита» Густаво Мантуана высказал мнение, что футболист, накануне получивший небольшое повреждение, вскоре должен вернуться к тренировкам.
«У Мантуана небольшая травма. Он пропустит пять дней», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Мантуан пропустил последнюю тренировку команды накануне матча с «Локомотивом» и не полетит в Москву на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится 9 апреля. В текущем сезоне РПЛ полузащитник «Зенита» провёл 16 матчей в чемпионате, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.
«Зенит» лидирует в РПЛ, после 21 матча в активе команды Сергея Семака 51 очко.
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