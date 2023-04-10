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Агент Мантуана отреагировал на слова тренера «Зенита», что игрок может получить паспорт РФ

Агент Мантуана отреагировал на слова тренера «Зенита», что игрок может получить паспорт РФ
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуана, прокомментировал информацию о желании игрока в будущем получить паспорт РФ.

«Тренер «Зенита» сказал, что Мантуан может захотеть получить российское гражданство вслед за Малкомом и Клаудиньо? Если тренер так сказал, то я в это верю», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что существует большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе после окончания текущего сезона и что полузащитнику нравится Россия и он всем доволен здесь. Специалист не исключил, что Мантуан может захотеть получить российский паспорт.

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