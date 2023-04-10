Игонин: «Зенит» был эмоциональнее. Способствовал факт, что «Локомотив» — это Москва

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение о настрое игроков «Зенита» в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).
«В игре с «Локомотивом» «Зенит» был более эмоционален. Этому способствовал тот факт, что всё-таки «Локомотив» — это Москва. В какой-то момент игры команде Семака в эмоциональном плане было тяжело. Но она смогла добавить в этом аспекте, что и принесло успех», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
«Локомотив» потерпел первое поражение в Российской Премьер-Лиге под руководством тренера Михаила Галактионова. Железнодорожники не могут обыграть «Зенит» с сентября 2019 года.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей.
- 10 апреля 2023
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