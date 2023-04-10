«Мальчик и мужчина». Алексей Игонин — об отказе Дзюбы пожать руку Семаку

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о конфликте форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы и главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
«Если бы в какой-то момент Дзюба вырос в плане житейской мудрости и повзрослел, то это сильно помогло бы ему в карьере. К сожалению, такие мальчишеские поступки выдают в нём юношу, хотя, казалось бы, пора уже повзрослеть. Ситуация с Семаком после игры выглядела так: мальчик и мужчина. Я бы так это назвал. Мудрость не появляется с рождения, но со временем она у Дзюбы появится», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что во времена совместной работы в «Зените» у Дзюбы и Семака были не лучшие отношения. Дзюба играл под руководством Семака с 2018 по 2022 год, а затем покинул клуб в статусе свободного агента. После матча 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:2) мужчины не пожали друг другу руки.
- 10 апреля 2023
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