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Мостовой: не считаю поступок Дзюбы некрасивым. Я тоже не пожму руку тому, кто меня кинул

Мостовой: не считаю поступок Дзюбы некрасивым. Я тоже не пожму руку тому, кто меня кинул
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал отказ нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы пожимать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура чемпионата России.

«Не считаю поступок Дзюбы некрасивым. У каждого есть своя правда, а мы многого не знаем. Поставьте на место Дзюбы другого человека: если его выгнали оттуда, то пошёл бы он? Вряд ли бы он пошёл здороваться.

Если бы «Локомотив» выиграл, а Дзюба забил два, то, может, сам пошёл бы к нему здороваться. У каждого есть свои нюансы и причины. Я тоже не пойду жать руку тому, кто меня кинул или ещё что-то сделал. Многое не забывается», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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