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Генменеджер «Кармиотиссы»: ни один игрок клуба не хотел видеть Кержакова в команде

Генменеджер «Кармиотиссы»: ни один игрок клуба не хотел видеть Кержакова в команде
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Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус дал оценку недавним словам бывшего главного тренера команды Александра Кержакова о работе в клубе.

«Я бы назвал Кержакова джентельменом, но теперь вынужден читать всю чушь, которую он наговорил. Ни один игрок клуба не хотел видеть его в команде. На последней игре ему помогли, потому что он не понимал — какие замены надо делать. Мы не в детском саду! Это профессиональный футбол», — сказал Антониус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кержаков был назначен на пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы» в начале февраля. Российский специалист проработал в клубе меньше двух месяцев и был уволен с должности 1 апреля. Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела шесть игр в чемпионате, сумев выиграть лишь однажды (одна ничья и четыре поражения).

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