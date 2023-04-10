Данте ведёт переговоры о продлении контракта с «Ниццей»

Бразильский защитник «Ниццы» Данте ведёт переговоры с клубом о продлении сотрудничества, сообщает Nice-Matin.
В свои 39 лет Данте ещё не готов повесить бутсы на гвоздь. Центральный защитник и капитан «орлят» продолжает показывать достаточно хорошие результаты, чтобы убедить боссов клуба продлить действующий договор. Переговоры с игроком длятся уже несколько недель и вскоре должны завершиться подписанием нового соглашения. В таком случае Данте, перебравшийся в «Ниццу» из «Вольфсбурга» в 2016 году, сразу после прихода в клуб с Лазурного берега новых инвесторов, начнёт восьмой сезон с красно-чёрными.
В текущем розыгрыше чемпионата Франции Данте провёл 29 матчей и забил один гол. Наивысшим достижением бразильца в «Ницце» стал финал Кубка Франции – 2022.
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