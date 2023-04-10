В «Сочи» прокомментировали назначение Хохлова на пост и. о. главного тренера

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал назначение Дмитрия Хохлова на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба.

«Какие задачи могут стоять перед тренером команды? Побеждать. Надо понимать, что мы сейчас должны начать выигрывать. Для чего тренер нужен? Чтобы одерживать победы и двигаться по турнирной таблице вверх. О каких конкретных местах в таблице можно говорить? Для каждого клуба важно одерживать победы.

Какие мои личные ожидания от оставшихся матчей? Простых встреч вообще нет в чемпионате. Верим в команду и парней», – приводит слова Рубашко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, сегодня, 10 апреля, стало известно об увольнении Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи». 70-летний специалист стал главным тренером сочинской команды в ноябре 2022 года. Под его руководством команда одержала две победы в Российской Премьер-Лиге, над ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0), а также проиграла «Оренбургу» (0:4), «Факелу» (0:3) и «Крыльям Советов» (1:2). Сейчас «Сочи» идёт в турнирной таблице на девятом месте, набрав в 22 матчах 31 очко.