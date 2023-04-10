Балахнин: «Увольнение Бердыева – это какая-то тёмная история»

Футбольный эксперт и бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал результат игры 22-го тура РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов» и новость об увольнении Курбана Бердыева с поста главного тренера «барсов».

«Результат не удивил, потому что «Сочи» сейчас не показывает игры, хоть и победил в предыдущем матче. Но эта победа скорее была не логичная. Я ожидал, что сочинцы воодушевятся победой, но они показали неважную игру, неубедительную. Самарцы взяли три очка заслужено.

А отставка Бердыева стала неожиданной. Не знаю, чем она обусловлена, но это неправильно. Если он сам ушёл, тоже странно. Прийти, собрать команду, привести своих людей и уйти. Это плохо выглядит. Если клуб его уволил – тоже непонятно. Идет начало работы, узнавание команды, ничего еще не ясно. Тем более, он взял команду не с начала сезона. Увольнять Бердыева – это какая-то тёмная история", – приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».