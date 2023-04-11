Илья Геркус: сейчас «Зенит» может спокойно обыграть любого соперника в России

Известный футбольный функционер Илья Геркус высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в матче с «Локомотивом» (2:1).
«Игра «Локо» с «Зенитом»? Очень прилично, довольно хорошо местами. Чего не хватило хозяевам? Да много чего, всего не хватило. Качества состава, темпа, выносливости не хватило. Но главное — глубины состава. «Зенит» — более сильная, более мощная команда. У него более качественный состав во всех линиях, длинная скамейка запасных.
«Зенит» играл более качественно. Они создавали давление, больше эпизодов. Я думаю, что сейчас «Зенит» может спокойно обыграть любого соперника в России. Всё бывает, конечно, но нынешний «Зенит» даже до старта турнира — это главный претендент на чемпионство. С той обоймой игроков, которая у них есть, тем уровнем взаимодействия, которое между ними есть — «Зенит» главный претендент. Чего тут говорить? Они могут оступаться, делать осечки, но, в целом, они довольно-таки уверенно идут по сезону. Поэтому чемпионство — вопрос времени», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».
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