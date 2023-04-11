Виктор Леоненко: не понимаю, почему слёзы Зинченко не вызывают отвращения у людей

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о поведении защитника «Арсенала» Александра Зинченко в матче 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2).

«Я думал, что у меня нет тайн в футболе. Оказывается, я ещё многого не знаю, видимо. Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы футболист на скамейке запасных плакал? Вот я вчера увидел. Не знаю, Зинченко МХАТ заканчивал или нет, надо проверить. Почему это не вызывает отвращения у болельщиков, вообще у людей. Человек сидит и ноет просто. Мне кажется, он единственный. Я не видел, чтобы кто-то ещё плакал на скамейке запасных.

Честно — я в шоке. Артета говорит, что должна быть ничья, хотя там пять должно было залететь. Я уже не считаю пенальти. Что-то в Англии не то. Может, в тумане что-то ещё там добавляется? Не понимаю, почему это не вызывает у людей отвращения. Человек плачет, бегает везде, активничает. Понятно, что он столько не стоит на поле, сколько о нём пишут. И всё нормально у нас проходит. Честно, странновато, друзья мои», — написал Леоненко в своём телеграм-канале.

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