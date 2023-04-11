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«Зенит» рассматривает вариант подписания Пиняева и Тюкавина в случае ухода легионеров

«Зенит» рассматривает вариант подписания Пиняева и Тюкавина в случае ухода легионеров
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«Зенит» рассматривает вариант с подписанием Сергея Пиняева и Константина Тюкавина предстоящим летом, если Малком и Клаудиньо покинут команду. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Тюкавин не очень доволен своим положением в «Динамо», так как не является стабильным игроком стартового состава. Пиняева же «Зенит» может забрать за фиксированную сумму отступных», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее тренер санкт-петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о возможном уходе из команды нападающего Малкома и других легионеров в летнее трансферное окно, заявив, что иностранные футболисты не хотят покидать российский клуб. Также специалист отметил, что сине-бело-голубые не будут препятствовать желанию игроков перейти в европейские клубы.

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