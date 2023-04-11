«Ростов» готов продать Осипенко в «Зенит», клуб заинтересован в защитнике
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«Зенит» заинтересован в подписании защитника «Ростова» Максима Осипенко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Зенит» хочет подписать центрального защитника с российским паспортом. «Ростов» готов продать Осипенко предстоящим летом», — добавил источник «Чемпионата».
В текущем сезоне на счету 28-летнего защитника 29 матчей в футболке «Ростова» во всех турнирах. Осипенко отметился шестью голами и одной результативной передачей. В прошлом сезоне в команде Валерия Карпина защитник провёл 30 матчей.
Интернет-портал Transfermrkt оценивает Осипенко в € 4,5 млн. Контракт игрока с «Ростовом» действует до конца июня 2027 года.
С того момента как Валерий Карпин возглавил сборную России, Осипенко регулярно попадает в её состав.
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