«Ростов» готов продать Осипенко в «Зенит», клуб заинтересован в защитнике

«Зенит» заинтересован в подписании защитника «Ростова» Максима Осипенко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Зенит» хочет подписать центрального защитника с российским паспортом. «Ростов» готов продать Осипенко предстоящим летом», — добавил источник «Чемпионата».

В текущем сезоне на счету 28-летнего защитника 29 матчей в футболке «Ростова» во всех турнирах. Осипенко отметился шестью голами и одной результативной передачей. В прошлом сезоне в команде Валерия Карпина защитник провёл 30 матчей.

Интернет-портал Transfermrkt оценивает Осипенко в € 4,5 млн. Контракт игрока с «Ростовом» действует до конца июня 2027 года.

С того момента как Валерий Карпин возглавил сборную России, Осипенко регулярно попадает в её состав.