Каррагер: «Манчестер Сити» способен сделать требл

Бывший игрок «Ливерпуля», ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Сити» может завершить сезон с тремя трофеями.
«Мы продолжаем говорить о борьбе за титул, но «Сити» способен сделать требл. У команды прекрасные шансы на победу в Кубке Англии. В Лиге чемпионов она тоже фаворит.
Если «Сити» сохранит такую форму, то в какой-то момент Гвардиола задумается о трёх трофеях, и тогда ему придётся рискнуть при выборе состава на пару матчей АПЛ.
Это, возможно, не лучшая команда, с которой он работал, но ему придётся подумать об этом, поскольку глобальная картина всегда важнее отдельно взятого матча в чемпионате», — приводит слова Каррагера Manchester Evening News.
На данный момент «Манчестер Сити» располагается на втором месте в чемпионате Англии, отставая от «Арсенала» на шесть очков, при этом имея игру в запасе.
В полуфинале Кубка Англии «горожане» на домашнем поле сыграют с «Шеффилд Юнайтед». Матч состоится в субботу, 22 апреля, в 18:45 мск.
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