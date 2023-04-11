Роднина: в российском футболе количество занимающихся им людей не переходит в качество

Депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина заявила, что в России большое количество занимающихся футболом людей не перерастает в качество, в отличие от фигурного катания.
«Футбол у нас в стране всегда был самым массовым видом спорта. Самое большое количество детских спортивных школ, отделений и секций в футболе. В этом лидерстве ничего удивительного нет.
Статистика Минспорта естественна. Фигурное катание — это индивидуальный вид спорта, а футбол — командный. Эта статистика лишний раз доказывает, что количество не переходит в качество. Нам всё время рассказывали, что количество в качество переходит, но теория обратная. Футболом в России буквально все интересуются, все занимаются, вся пресса пишет о футболе, ну, а результаты футболистов я не буду комментировать», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».
- 11 апреля 2023
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