«Локомотив» подготовил подарки для участников программы лояльности

Московский «Локомотив» отмечает годовщину с момента запуска клубной программы лояльности «Состав». Клуб начал отмечать это большое событие 4 апреля. До 4 мая всех болельщиков и участников программы ждёт множество интересных активностей и приятных бонусов.

Программа лояльности «Состав» создана для того, чтобы объединять болельщиков красно-зелёных и наполнять их будни незабываемыми эмоциями и уникальными впечатлениями.

Для того чтобы визуальный стиль одного из главных продуктов клуба отражал его цели, был проведён ребрендинг. Обновился раздел и страница «Состава», личный кабинет болельщика на сайте, а также дизайн «Вагона впечатлений». Все визуальные элементы стали более яркими и функциональными, но в то же время остались простыми. В классический тёмно-зелёный цвет «Локомотива» добавились оттенки салатового и жёлтого — выбранные цвета отражают яркие эмоции и незабываемые впечатления, которые «Состав» дарит болельщикам.

Более 200 тысяч участников, 16 миллионов потраченных бонусных баллов, 600 полученных впечатлений — результаты программы лояльности «Состав» за первый год работы!

В течение ближайшего месяца всех болельщиков и участников клубной программы лояльности ждёт много интересных активностей и приятных бонусов.

Клуб представил первый лот подарков — розыгрыш билетов в VIP-ложу на домашний матч «Локомотив» — «Сочи»!

Для участия совершите любое из действий до 4 мая:

— используйте баллы при покупке билета на матч или клубной продукции в магазине;

— закажите любой товар из «Вагона впечатлений»;

— подарите баллы другу;

— установите виртуальную карту «Состава» в Wallet;

5 победителей будут определены 5 мая генератором случайных чисел.

Для тех, кто ещё не знаком с клубной программой лояльности, клуб приготовил краткое пояснение, как она устроена. Более подробную информацию можно узнать на сайте.

*Реклама. 0+

Рекламодатель: АО «ФК «Локомотив»