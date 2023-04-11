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«ПСЖ» хочет вернуть своего воспитанника Диаби из «Байера» — Footmercato

Вингер леверкузенского «Байера» Мусса Диаби привлёк к себе внимание нескольких европейских футбольных грандов. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, к футболисту проявляет интерес французский «ПСЖ». Парижане готовы будут попытаться приобрести вингера у «Байера», если главный тренер команды Кристоф Галтье останется на своём посту.

Также за игрой Диаби следит ряд английских и итальянских команд, названия которых не сообщаются.

23-летний Диаби — воспитанник «ПСЖ», покинувший парижский клуб в 2019 году. «Байер» заплатил за футболиста € 15 млн. В текущем сезоне Диаби сыграл за леверкузенцев 37 матчей во всех турнирах, отметившись в них 13 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

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