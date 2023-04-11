Владимир Габулов предположил, что уход Бердыева из «Сочи» не связан с результатами клуба

Бывший российский голкипер Владимир Габулов высказался об уходе из «Сочи» главного тренера команды Курбана Бердыева. По мнению экс-футболиста, уход специалиста может быть не связан с результатами «Сочи».
«Уход Бердыева из «Сочи», конечно, стал удивлением. Курбан Бекиевич — заслуженный специалист, но в клубе проработал не так долго. В моём понимании, не было оснований для ухода с точки зрения результата. То, что Бердыев покинул свою должность, абсолютно не связываю с положением дел «Сочи». Странно, что такой классный специалист уходит из клуба РПЛ. Видимо, сложились внутренние взаимоотношения с руководством и управленческим составом, которые были непреодолимые, и Бердыев решил уйти. Причём, думаю, что это не связано с взаимоотношениями с президентом клуба — Борисом Романовичем Ротенбергом.
Сейчас нельзя гипотетически рассуждать, где бы мог оказаться Бердыев. У всех команд РПЛ есть тренеры. Когда где-то освобождается место, то можно предполагать кандидатов, в том числе и Бердыева», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 11 апреля 2023
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