Анчелотти о будущем в «Реале»: у меня контракт до июня 2024 года, и я хочу отработать его

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что хочет остаться в команде до лета 2024 года.
«Есть хорошая поговорка, которая подходит к этой ситуации: «Болтовню ветер уносит». Вот и всё.
У меня контракт до 30 июня 2024 года, и я хочу отработать его», – сказал Анчелотти в эфире Rai Radio 1.
Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии по окончании текущего сезона.
Итальянский специалист возглавляет «Реал» с 1 июня 2021 года. С командой Анчелотти в первый же сезон выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании.
В текущем сезоне итальянец привёл мадридский клуб к победам в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.
В среду, 12 апреля, «Реал» сразится с лондонским «Челси» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
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