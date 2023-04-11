Газзаев — об отставке Бердыева из «Сочи»: если нет результата, то ушёл или ушли — неважно

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал увольнение с поста наставника «Сочи» Курбана Бердыева, заявив, что отставка была вызвана отсутствием результата у южан.

«После двух лет, когда «Сочи» достаточно успешно выступал в чемпионате России, сейчас пошли такие поражения. Работа тренера заключается в том, даёт ли он результат. Если да, то это хороший тренер, если результата нет — тренера увольняют. Если были бы результаты, то я не думаю, что он бы ушёл. А если нет результата, то ушёл или ушли — это одно и то же», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Под руководством Бердыева сочинцы провели пять матчей, в которых дважды смогли обыграть своих соперников и три раза потерпели поражение.