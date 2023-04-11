Инвестор «Химок» Садыгов: Талалаев — лучший кандидат. Контракт подписан на пять лет
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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов сообщил, что Андрей Талалаев возглавил подмосковный клуб.
«Контракт с Талалаевым должен быть подписан. Срок — до конца сезона? Узнавайте у клуба. Мне просто сказали, что вели переговоры. И сегодня подписали контракт.
Почему именно Талалаев? Такое решение приняло руководство. Талалаев — лучший кандидат, который есть. Сотрудничество долгосрочное. Контракт подписан на пять лет», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Химки» после 22 сыгранных матчей идут в зоне вылета из РПЛ, занимая предпоследнее, 15-е место с 13 набранными очками. «Торпедо», из которого некоторое время назад ушёл Талалаев, расположилось на одну строчку ниже химчан.
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