Александр Рязанцев высказался об уходе Курбана Бердыева из «Сочи»

Нападающий «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал увольнение с поста наставника «Сочи» Курбана Бердыева.

«Тот срок, что Бердыев провёл в «Сочи», слишком маленький для того, чтобы выстроить свою игру. Тем более у команды есть время: она не борется за призовые места и не вылетает. Не знаю, о чём они договорились, но что-то пошло не так.

За эту часть чемпионата Курбан Бердыев мог бы выстроить систему. Потом взяли бы нужных футболистов, укрепили бы позиции и, возможно, боролись бы за медали», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Под руководством Бердыева сочинцы провели пять матчей, в которых дважды смогли обыграть своих соперников и три раза потерпели поражение.