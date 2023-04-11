Калачёв: уход Бердыева из «Сочи» — неожиданность. Возможно, были нефутбольные нюансы

Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи».

«Для меня, как и для всех, отставка Бердыева — неожиданность. Трудно сказать, почему Курбан Бекиевич ушёл из «Сочи». Возможно, были нефутбольные нюансы», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

10 апреля «Сочи» объявил об уходе 70-летнего Курбана Бердыева с поста наставника команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» занимает девятое место, набрав 31 очко в 22 матчах. Под руководством Бердыева сочинцы провели пять матчей, в которых одержали две победы и потерпели три поражения.