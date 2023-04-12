Результаты матчей Лиги чемпионов 11 апреля, турнирная сетка

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Завершились два первых матча четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Манчестер Сити» дома обыграл «Баварию» с разгромным счётом 3:0. Голами в составе «горожан» отметились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.

«Интер» обыграл в гостевом матче «Бенфику» со счётом 2:0. Голы забили Николо Барелла и Ромелу Лукаку.

Сегодня, 12 апреля, пройдут матчи «Реал» — «Челси» и «Милан» — «Наполи». Обе игры начнутся в 22:00 мск.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов победитель пары «Реал» — «Челси» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Бавария», а победитель пары «Милан» — «Наполи» сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Интер».

Ранее в 1/8 финала из борьбы за трофей выбыли «Ливерпуль», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Брюгге» и «Порту».