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Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
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Результаты матчей Лиги чемпионов 11 апреля, турнирная сетка

Результаты матчей Лиги чемпионов 11 апреля, турнирная сетка
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Завершились два первых матча четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Манчестер Сити» дома обыграл «Баварию» с разгромным счётом 3:0. Голами в составе «горожан» отметились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Эрнандес – 27'   2:0 Б. Силва – 70'   3:0 Холанд – 76'

«Интер» обыграл в гостевом матче «Бенфику» со счётом 2:0. Голы забили Николо Барелла и Ромелу Лукаку.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Барелла – 51'   0:2 Лукаку – 82'

Сегодня, 12 апреля, пройдут матчи «Реал» — «Челси» и «Милан» — «Наполи». Обе игры начнутся в 22:00 мск.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов победитель пары «Реал» — «Челси» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Бавария», а победитель пары «Милан» — «Наполи» сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Интер».

Ранее в 1/8 финала из борьбы за трофей выбыли «Ливерпуль», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Брюгге» и «Порту».

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