Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Бенфикой»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе подопечных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0).

«Это было отличное выступление, мы усердно работали, много передвигались, действовали решительно и сейчас наслаждаемся вечером. Но мы понимаем, что это только первый матч. Мы хорошо потрудились в обеих стадиях игры и мало что позволили сделать соперника. Ребята показали великолепную игру. Но к ответной игре нельзя подходить несерьёзно.

Стоит не забывать, что у нас было три матча без побед, в которых мы заслуживали большего. Это значит, что нам нужно работать больше, и сегодня мы это увидели. Это был наш третий выезд за последние шесть игр, многие игроки ездили в сборные. Это не оправдание, но парням пришлось стараться. Только у нас такой суровый календарь.

Я доволен игроками. Критика – это нормально, я достаточно воспитанный для того, чтобы ее выслушать, учесть и двигаться дальше", — приводит слова Индзаги Football Italia.