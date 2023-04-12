Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Бенфикой»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе подопечных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0).
«Это было отличное выступление, мы усердно работали, много передвигались, действовали решительно и сейчас наслаждаемся вечером. Но мы понимаем, что это только первый матч. Мы хорошо потрудились в обеих стадиях игры и мало что позволили сделать соперника. Ребята показали великолепную игру. Но к ответной игре нельзя подходить несерьёзно.
Стоит не забывать, что у нас было три матча без побед, в которых мы заслуживали большего. Это значит, что нам нужно работать больше, и сегодня мы это увидели. Это был наш третий выезд за последние шесть игр, многие игроки ездили в сборные. Это не оправдание, но парням пришлось стараться. Только у нас такой суровый календарь.
Я доволен игроками. Критика – это нормально, я достаточно воспитанный для того, чтобы ее выслушать, учесть и двигаться дальше", — приводит слова Индзаги Football Italia.
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