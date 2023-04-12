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Канчельскис: Геркус ничего не понимает в футболе и рассказывает сказки

Канчельскис: Геркус ничего не понимает в футболе и рассказывает сказки
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис резко высказался о футбольном функционере Илье Геркусе.

«Он в футболе то разбирается? Вот такие у нас руководители, которые ничего не понимают в футболе и рассказывают сказки. Таких гнать нужно от футбола. Это же позор! Проходимцы и дилетанты. Вот потому, что такие люди работают, наш футбол и страдает. И таких «специалистов» много. И ведь его слушают и думают, какой функционер. Который даже не знает, что происходило в 90-е. Нужно пожелать Геркусу удачи и немного почитать истории. Подарить книги об истории футбола.

Беда, конечно. И с такими людьми мы хотим возродить футбол. В футболе были, есть и будут крутиться большие деньги. Здесь все зависит от руководителя. Если руководители не футбольные люди и иногда несут чушь, то что можно ожидать? Ничего. Это будет продолжаться. Если общаешься с дилетантом, то шансов на прогресс у тебя нет», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

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