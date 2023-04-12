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«Мы заслужили большего». Защитник «Бенфики» Силва — о матче ЛЧ с «Интером»

«Мы заслужили большего». Защитник «Бенфики» Силва — о матче ЛЧ с «Интером»
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Защитник португальской «Бенфики» Антониу Силва прокомментировал поражение от итальянского «Интера» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Несправедливый результат. Первый тайм был равным, а на ход второго повлияли забитые голы. Они забили два одинаковых мяча. Мы были готовы к тому, что крайние защитники прибегут на дальнюю штангу, но у «Интера» тоже мастеровитые игроки.

Мы заслужили большего. У нас были моменты. Справедливым результатом стала бы ничья. Но это лишь первая половина противостояния. Будем «Бенфикой», сыграем в свою игру в ответном матче. Поражение 0:2 никак не скажется на наших амбициях», — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.

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