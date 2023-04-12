Денис Макаров: в РПЛ не такие уж хорошие защитники, чтобы не стать лучшим бомбардиром

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о желании стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

«Говорил, что хочу стать лучшим бомбардиром? Это приходит с годами, с опытом. Если с каждым сезоном я чувствую, что расту и прогрессирую — то почему бы и нет? Тем более в нашем чемпионате не такие уж хорошие защитники, чтобы не стать лучшим бомбардиром. Можно. Просто это придёт со временем. Побороться можно точно», — сказал Макаров в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Макаров провёл 20 матчей, забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника восемь матчей в Фонбет Кубке России, в которых он отметился двумя голами.