Денис Макаров: в РПЛ не такие уж хорошие защитники, чтобы не стать лучшим бомбардиром
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о желании стать лучшим бомбардиром чемпионата России.
«Говорил, что хочу стать лучшим бомбардиром? Это приходит с годами, с опытом. Если с каждым сезоном я чувствую, что расту и прогрессирую — то почему бы и нет? Тем более в нашем чемпионате не такие уж хорошие защитники, чтобы не стать лучшим бомбардиром. Можно. Просто это придёт со временем. Побороться можно точно», — сказал Макаров в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Макаров провёл 20 матчей, забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника восемь матчей в Фонбет Кубке России, в которых он отметился двумя голами.
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