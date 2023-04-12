Денис Макаров: когда ты играешь в дерби, концентрация гораздо выше

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказал мнение, почему бело-голубые в последнее время добиваются успешного результата с московскими командами, но теряют очки в других матчах.
«Когда мы играем против московских команд — это дерби. Мы понимаем, что нам надо обязательно здесь выигрывать, так же, как и с другими командами. Где-то давали себе слабину, когда вели 2:0 с «Факелом», а сыграли 3:3. С «Нижним Новгородом» — то же самое.
Когда ты играешь в дерби, скорее всего, концентрация гораздо выше, чем в таких матчах, когда ты думаешь, что игра уже сделана. Теряли эту концентрацию. Даже со «Спартаком» последний матч. Вышли и проснулись только минуте на десятой, когда уже было 0:1. В таких матчах надо сразу уметь включаться», — сказал Макаров в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
- 12 апреля 2023
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