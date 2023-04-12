Полузащитник «Динамо» Макаров: Йоканович спокойный — и мне это нравится больше

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказал мнение о работе с главным тренером Славишей Йокановичем.

«В атаке нам разрешают импровизировать. Если раз-два ошибся, а третий раз создал голевой момент… Йоканович разрешает это делать. Я ни разу не слышал, когда потерял мяч, чтобы он сразу что-то сказал. Да, на теории потом мы разберём это, посмотрим. Но он не из тех людей, кто два касания — и всё. Это только на тренировках может быть. А в игре право на ошибку есть всегда.

После Шварца тяжело было привыкнуть к поведению Йокановича. Пару месяцев не хватало крика на бровке, как Шварц мог тебя завести. Но со временем привык, иногда даже кажется, что спокойнее, легче. Он потом подойдёт в перерыве, если что-то не так — скажет. Да, он спокойный — и мне это нравится больше», — сказал Макаров в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».