Нагорных: возвращение Геркуса в «Локомотив» не рассматривается

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что возвращение бывшего президента железнодорожников Ильи Геркуса в клуб не рассматривается.
«Именно в тот период, когда Илья Леонидович был генеральным директором «Локомотива», я входил в состав совета директоров. Мы регулярно контактировали и обсуждали различные вопросы. Поэтому, когда он позвонил и попросил о встрече, я не увидел в этом ничего необычного. Мы встретились и обменялись впечатлениями о текущем состоянии российского клубного футбола. На сегодняшний день его возвращение в «Локомотив» не рассматривается», — приводит слова Нагорных Sport24.
Илья Геркус занимал должность президента «Локомотива» в период с 2016 по 2018 год. В сезоне-2017/2018 «Локомотив» стал чемпионом России. Последним местом работы Геркуса было московское «Торпедо». Он покинул должность президента клуба 1 марта 2023 года.
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