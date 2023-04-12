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В «Рубине» заявили, что не вели переговоров по назначению Бердыева главным тренером

В «Рубине» заявили, что не вели переговоров по назначению Бердыева главным тренером
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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал, что клуб не вёл переговоров по назначению главным тренером российского специалиста Курбана Бердыева, который ранее покинул «Сочи».

«С Бердыевым не было никаких контактов», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 12 апреля, «Рубин» объявил о расторжении трудового договора с главным тренером команды Юрием Уткульбаевым. На указанную должность был назначен Рашид Рахимов.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 26 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 53 очка. В ближайшем туре казанский клуб встретится с ярославским «Шинником». Матч состоится 15 апреля.

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