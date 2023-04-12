Микаэль Сильвестр поддержал «Арсенал» в чемпионской гонке с «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Арсенала» Микаэль Сильвестр выразил мнение, что «канониры» сумеют дать отпор «Манчестер Сити» в битве за чемпионский титул в английской Премьер-лиге, несмотря на осечку в последней игре с «Ливерпулем» (2:2).

«Очевидно, «Арсенал» должен быть разочарован ничьей, потому что он вёл со счётом 2:0 на выезде. Я думаю, они потеряли два важных очка. Тем не менее им ещё предстоит сыграть с «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Чемпионская гонка началась. Это будет очень напряжённая битва, но я думаю, что «Арсенал» справится. Они прошли через многое в этом сезоне, и я думаю, что они смогут справиться с нервами и продолжат играть так, как они играли до сих пор», – сказал Сильвестр в интервью Betting Expert.

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, набрав 73 очка в 30 матчах, это на шесть очков больше, чем у «Манчестер Сити». Команда Микеля Артеты потеряла два зачётных балла из-за ничьей с «Ливерпулем» (2:2) в воскресенье, 9 апреля).