Сегодня, 11 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся итальянские «Милан» и «Наполи». Игра пройдёт в Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Как закончится матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи»?

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1/8 финала «Милан» по сумме двух матчей прошёл английский «Тоттенхэм Хотспур» – 1:0. «Наполи», в свою очередь, оказался сильнее немецкого «Айнтрахта» с общим счётом 5:0. «Наполи» и «Милан» ранее встречались в матче 28-го тура итальянской Серии А. Игра завершилась победой «Милана» со счётом 4:0.