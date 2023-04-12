Как закончится матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи»?
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Сегодня, 11 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся итальянские «Милан» и «Наполи». Игра пройдёт в Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Как закончится матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи»?
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В 1/8 финала «Милан» по сумме двух матчей прошёл английский «Тоттенхэм Хотспур» – 1:0. «Наполи», в свою очередь, оказался сильнее немецкого «Айнтрахта» с общим счётом 5:0. «Наполи» и «Милан» ранее встречались в матче 28-го тура итальянской Серии А. Игра завершилась победой «Милана» со счётом 4:0.
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