Слуцкий — про стадион «Акрона»: они создали некомфортные условия всем, а не для «Спартака»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил стадион «Кристалл» в Жигулёвке, на котором «Акрон» 18 апреля сыграет со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.
«Давайте болеть за то, что бы команды играли на красивых, маленьких стадионах? Он некрасивый, он просто маленький. Он очень-очень некрасивый и очень маленький. Мы на нём играли (когда Слуцкий был главным тренером «Рубина». – Прим. «Чемпионата»), там нормальное искусственное поле, но стадион, подтрибунка и всё остальное… Нужно всю предактивацию делать в коридорах, когда между тобой ещё все ходят. Стадион неприспособлен для матча такого уровня.
Это задача «Акрона» создать некомфортные условия для «Спартака»? Они создали некомфортные условия для всех на весь сезон», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 12 апреля 2023
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