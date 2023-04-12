Защитник «Полесья» извинился перед женщиной-арбитром, которую толкнул в спину по ходу игры

Защитник клуба «Полесье» (Житомир) Вадим Червак принёс извинения арбитру Софии Причине, которую он толкнул по ходу матча с запорожским «Металлургом» (1:2).

«Уважаемые болельщики и зрители, ставшие свидетелями сегодняшней бессмысленной ситуации во время матча. Я хочу принести свои искренние извинения за свой поступок, за свои действия, которые были совершены во время второго тайма. Речь именно о стычке, произошедшей с арбитром в конце матча. В первую очередь хочу выразить свои искренние извинения арбитру Софии Причине, которой я доставил неудобства в этой ситуации. А также каждому из вас, кто стал свидетелем этой схватки.

Я знаю и осознаю, что моё поведение и поступок неправильны, я не имел права этого делать и идти на поводу у своих эмоций. Мой поступок был вызван эмоциями и обстоятельствами, которые спровоцировали такое поведение. Но это, конечно, не оправдывает мой поступок и не ослабляет вину, которую я чувствую. Я очень сожалею о случившемся и готов сделать всё, что в моих силах, чтобы исправить ситуацию. Надеюсь на ваше понимание и ещё раз прошу прощения у каждого из вас!» — написал Червак в соцсетях.