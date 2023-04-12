Бензема догнал Холанда по голам в 2023 году

Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Играют местный «Реал» и лондонский «Челси». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте Карим Бензема открыл счёт в матче. Для француза этот мяч стал 18-м во всех турнирах с начала 2023 года. Он сравнялся по этому показателю с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

В эпизоде с сегодняшним голом Дани Карвахаль совершил заброс за спины защитникам, Винисиус из борьбы протолкнул мяч в сторону ворот, Кепа среагировал, но отскок получился прямо на набежавшего Бензема, который реализовал свой момент.

Материалы по теме Бензема догнал Рауля по матчам за «Реал» в Лиге чемпионов

Кто может покинуть «Реал» Мадрид: