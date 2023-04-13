Дуду: Россия — богатейшая страна, будь в Москве пляж — она была бы лучшим городом мира

Бывший футболист московского ЦСКА Дуду высказался о жизни в России.

«В России жить замечательно: богатейшая страна, богатая история, отличная культура, красивый Кремль. Главный минус вашей страны — холод, единственное, что мне никогда не нравилось. Что касается Бразилии, то у нее, естественно, есть минусы, но это не столь важно, потому что это моя страна. Мы, бразильцы, будем любить свою страну при любом раскладе!

Рио-де-Жанейро! Если бы я выбирал, где жить, то, конечно, Рио, потому что в Москве нет пляжа и не так солнечно. Будь это у столицы России, ваш город был бы лучшим в мире. А если говорить, где бы я работал, выбрал бы Москву, потому что там больше платят", — приводит слова Дуду «РБ Спорт».