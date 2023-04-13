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Игонин рассказал, при каком раскладе Малком не уйдёт из «Зенита»

Игонин рассказал, при каком раскладе Малком не уйдёт из «Зенита»
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном уходе бразильского полузащитника Малкома из клуба.

«Зенит» выстраивает работу клуба на длительный срок, чтобы показывать результат в еврокубках и в чемпионате России. Непонятно, когда произойдёт перестройка в клубе и насколько она возможна. Понятно, что изменения всегда могут быть, просто к этому надо подготовиться. «Зенит» всё равно должен работать на опережение.

Уйдёт ли Малком летом? Сейчас у него задача номер один – выиграть РПЛ. Его уход вполне возможен летом, потому что «Зенит» хотел, чтобы он не только играл в чемпионате России. Малком – футболист европейского уровня. Если ситуация изменится в лучшую сторону и российские клубы вернут в еврокубки, тогда вопрос об уходе Малкома отпадёт сам собой», – приводит слова Игонина «РБ Спорт».

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