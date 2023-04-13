«Челси» и «Ливерпуль» поборются за полузащитника «Брайтона» Мак Аллистера — Relevo
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Аргентинским полузащитником «Брайтона» Алексисом Мак Аллистером заинтересовались лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, «Ливерпуль» и «Челси» активизировались в переговорах о переходе футболиста в последние недели. Лондонцы хотят воссоздать связку Мак Аллистера с Энцо Фернандесом. Полузащитники играли вместе на победном для сборной Аргентины чемпионате мира 2022 года.
24-летний Мак Аллистер играет за «Брайтон» с 2020 года. Полузащитник сыграл за английский клуб 29 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт аргентинца с «Брайтоном» рассчитан до 2025 года.
Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»
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