Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» и «Ливерпуль» поборются за полузащитника «Брайтона» Мак Аллистера — Relevo

«Челси» и «Ливерпуль» поборются за полузащитника «Брайтона» Мак Аллистера — Relevo
Комментарии

Аргентинским полузащитником «Брайтона» Алексисом Мак Аллистером заинтересовались лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, «Ливерпуль» и «Челси» активизировались в переговорах о переходе футболиста в последние недели. Лондонцы хотят воссоздать связку Мак Аллистера с Энцо Фернандесом. Полузащитники играли вместе на победном для сборной Аргентины чемпионате мира 2022 года.

24-летний Мак Аллистер играет за «Брайтон» с 2020 года. Полузащитник сыграл за английский клуб 29 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт аргентинца с «Брайтоном» рассчитан до 2025 года.

Материалы по теме
«Не испытывал ничего подобного раньше». Как подружились Анчелотти и Лэмпард
«Не испытывал ничего подобного раньше». Как подружились Анчелотти и Лэмпард

Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023